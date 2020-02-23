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ما لا تعرفه عن الضابط الذى تحول إلى الأستاذ "نفيسة"

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ما لا تعرفه عن الضابط الذى تحول إلى الأستاذ "نفيسة"
ما لا تعرفه عن الضابط الذى تحول إلى الأستاذ "نفيسة"
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متابعات - أمينة عبد العال

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تحل اليوم 23 فبراير الذكرى الـ91 لميلاد الفنان بدر نوفل الذي قدم حوالي 180 عملاً فنيًا أغلبها مع الزعيم عادل إمام.

وكان من أشهر الإفيهات التي لازمته "خليفة خلف خلف الله خلف خلاف المحامي" وكانت من أكثر العبارات المضحكة التي ظهرت خلال مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" للفنان عادل إمام وجعلت الزعيم يستخدمها كـ"أفيه" خلال المسرحية وقوله الأستاذ عكس عكاس وتسلم إيدك يا أستاذ نفيسة".

وقدم "نوفل" مع الفنان عادل إمام عددًا من الأعمال الفنية منها مسرحية "الواد سيد الشغال" وكان يلعب دور خاله "الطباخ"، وفيلم "الإنسان يعيش مرة واحدة" ولعب فيه دور ناظر المدرسة بالسلوم، وقيامه بدور مأمور السجن في فيلم "حب في الزنزانة" ومشاركة في فيلم "المتسول" ومسلسل "أحلام الفتي الطائر".

ومن أهم الأعمال السينمائية التي شارك بها "الشموع السوداء"، وعنتر بن شداد والناصر صلاح الدين وزقاق المدق والرجل الثاني والحلوة عزيزة و سر طاقية الإخفاء".

ومن أهم الأعمال الدرامية التي شارك بها منها" زينب والعرش، و الأيام ، ورأفت الهجان 2، وأهلا بالسكان".

ولد بد نوفل في 3 فبراير 1929 وكان يعمل ضابطًا ولكن جذبه عشق الفن واتجه للتمثيل خلال عمله ليقدم 180 عملا فنيا تنوعت ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، وتوفي عام 2000 تاركًا رصيدًا يتصدر فيه اسمه الأعمال التي شارك بها.




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