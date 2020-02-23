» "الأهلي" يطالب بمقاطعة بنك شهير

23 فبراير 2020 - 10:24 ص

دشنت جماهير النادي الأهلي هاشتاج على موقع التدوينات "تويتر" بمقاطعة بنك كبير يعمل به عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة المصرى.

وقال ماجد فريد أحد النشطاء: "البنك اللى فيه هذه النوعية لازم نقاطعها لما ما يكنش فيه ضمير ولا حيادية يبقى لازم يتقاطع لأنه لا نأمن على أموالنا فيه".

وقال آخر يدعى "ميزو": "جمهور الأهلي كله بكرة خارج بنك بتاعك يا جنايني.. عربية الفول مستنياك عشان تسرح بيها".

يأتي ذلك على خلفية قرارات لجنة المسابقات التى صدرت مساء أمس فى أعقاب أحداث مباراة السوبر التي أقيمت أول أمس باستاد محمد بن زايد بأبوظبى بدولة الإمارات.

وجاءت قرارات اللجنة كالآتى إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه.

** إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين وتغريمهما 50 ألف جنيه لكل لاعب.

** تغريم الأهلي 100 ألف جنيه.

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات.