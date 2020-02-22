» مرتضى منصور يوجه رسالة للخطيب بسبب "كهربا"

22 فبراير 2020 - 11:30 م

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تعليقاً على أحداث الشغب عقب انتهاء مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، إن المباراة كانت جيدة ولكن المشاكل بدأت مع نزول كهربا في المباراة وهذا خطأ كبير من مدرب الأهلي.



وتابع: "فور نزول كهربا الملعب ضرب طارق حامد بالشلوت.. إزاي يعمل كده وطارق حامد ده كابتن فرقة"، مضيفا: "كهربا هربان من نادي الزمالك، وعقده مستمر مع الزمالك".



وأضاف رئيس نادي الزمالك - في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "نزول كهربا للمشاركة في المباراة أعطى دفعة معنوية قوية للاعبي الزمالك، وأي حد خرج عن المألوف في المباراة سيتم معاقبته ولا يصح أن يقوم وليد سليمان بضرب اللاعبين ".