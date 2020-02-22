» تعليق ناري من لـ"موسى" على خناقة مباراة السوبر

22 فبراير 2020 - 10:00 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك لاعبين من الأهلي والزمالك لا يستحقون إرتداء قميص النادي الذي ينتمون إليه.



وتابع موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» : «صورتنا كانت وحشة جدا .. لا ترضي أحد» وذلك خلال مباراة السوبر المصري الذي أقيم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي بين الأهلي والزمالك.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن ما حدث بعد المباراة لا يرضي جماهير الأهلي أو الزمالك أو محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء أو مرتضى منصور رئيس الفريق الأبيض.



وقدم الإعلامي موسى الشكر إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية على استضافة مباراة السوبر المصري وعلى التنظيم الراقي الذي ظهرت عليه المباراة والتي فاز بها الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.









