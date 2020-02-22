جماهير برشلونة تطالب رئيس النادي بالاستقالة

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برشلونة

الدوري الاسباني

المصريون

ايبار

شنت جماهير برشلونة الإسباني هجومًا ناريًا على جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني خلال مواجهة إيبار المقامة حاليًا على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية فإن جماهير النادي الكتالوني رفعت رايات بيضاء وهتفت ضد رئيس النادي مطالبة إياه بالاستقالة، إذ أوضحت الصحيفة أن الجماهير هتفت «بارتوميو.. الاستقالة».

يأتي ذلك بعد التسريبات التي أشارت إلى تعاقد رئيس برشلونة مع شركة لتوجيه الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للدفاع عن إدارة النادي ومهاجمة بعض اللاعبين.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم برصيد 52 نقطة في المركز الثاني، خلف ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما يحتل إيبار المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة.


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