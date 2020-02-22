» تشيلسي يحقق فوزًا صعبًا على توتنهام

22 فبراير 2020 - 04:35 م

فاز فريق تشيلسي على ضيفه توتنهام، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

افتتح تشيلسي التسجيل عبر الفرنسي اوليفيه جييرو في الدقيقة 15، قبل أن يضاعف زميله الإسباني ماركوس ألونسو النتيجة بالهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 48، فيما قلص توتنهام النتيجة عبر هدف ذاتي سجله الألماني انتونيو رودجير بالخطأ في مرماه.

بهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 44 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 40 في المركز الخامس.