"شيرين" تثير الجدل بطلب غريب من زوجها على مسرح بالكويت

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شيرين عبدالوهاب
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محمد فضل

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شيرين

زوجها

حسام حبيب

طلب غريب

أثارت الفنانة شيرين، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طلب حملها من زوجها الفنان حسام حبيب، أثناء تواجدها على المسرح خلال إحياء حفل بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالكويت.

وقالت "شيرين" على المسرح ": حسام ممكن تيجي تشيلني علشان عايزة أنزل تحت".

وتفاجأ الجمهور بطلب شيرين وتوالت الصراخ والضحكات بينهم، وسرعان ما استجاب حسام حبيب إلى طلب شيرين، وذهب إليها وقام بحملها وفق رغبتها للنزول من على المسرح واستكمال فقرتها الغنائية.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد اعتادت على إثارة الجدل في حفلاتها الغنائية، بسبب طريقتها العفوية في الحديث مع الجمهور ومداعبتهم.


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