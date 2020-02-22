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على السرير..جلسة تصوير لـ فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل

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انستجرام

جلسة تصوير

دومينيك حوراني

أثارت الفنانة اللبنانية، دومينيك حوراني، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل بسبب نشرها عبر حسابها على "انستجرام" آخر جلسة تصوير لها،وهي على السرير .

ظهرت دومينيك حوراني في الصور بفستان قصير، وهي تمرح وتقفز على السرير، ليتفاعل معها الجمهور بالتعليقات والإعجابات على صورها الجديدة.

كانت دومينيك حوراني، طرحت كليب بعنوان "يا عريس"، بمشاركة الـDG أحمد فيجو، الأغنية من كلمات محمد موافي، وألحان وتوزيع أحمد فيجو، Hair stylist نسيم عصفور،Art Director Jesn Mitri ، تسجيل ميكس وماستر ستوديو منه نسخة.

جري تصوير الأغنية في دبي داخل “كراج ستوديو” شادي الرفاعي، وتنتمى لنوعية أغاني حفلات الزفاف والمناسبات السعيدة في شكل مهرجان شعبي، وقام بتصوير ومونتاج الكليب المخرج مينا عدلي.


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