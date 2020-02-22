إليسا غاضبة بسبب كورونا ..وتهاجم إيران

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علقت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها على " تويتر" على إعلان وزارة الصحة بالبلاد أول حالة إصابة بفيروس كورنا، حيث قالت:" ليش ما توقفت الرحلات من إيران".

وكتبت اليسا، في تغريدتها: "نحنا معودين نبكي عالشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منا! ليش ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها فيروس وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟ "

وقد تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس الكورونا في لبنان وذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الجمعة وزير الصحة حمد حسن .


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