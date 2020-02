» شاهد.. هجوم عنيف علي الشرطة من 40 ألف نحلة

تعرض رجال الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلي هجوم كبير من حوالي 40 ألف نحلة ، وبالرغم من أن البلاغ الذي تلقته قوات الشرطة والإطفاء عن هجوم فردي من النحل، إلا أنه عند التدخل للتخلص منها فوجئوا بعشرات الآلاف من النحل الأفريقي يهاجمهم.

وتسبب هجوم النحل إلي نقل 7 أشخاص إلي المستشفي تعرض أحدهم لـ 17 لسعة واصفا إياه بالعدائية".

فيما قالت مسئولة الإعلام في إدارة مكافحة الحرائق بكاليفورنيا "ليزا ديرديريان" أنها عملت مع الدائرة لمدة 18 عام وهذه المرة الأولي التي يحدث فيها هذا الهجوم الكبير.

BEE ATTACK: Seven people have been stung by an influx of bees at a Howard Johnson in #Pasadena. Five of them, including a firefighter, have been taken to an area hospital. @Stu_Mundel overhead in #Sky9. #CBSLA pic.twitter.com/nPh3aVNf2N