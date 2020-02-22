تحذير شديد اللهجة من الأرصاد للمواطنين

22 فبراير 2020 - 11:21 ص

حذرت هيئة الأرصاد، المواطنين من تخفيف الملابس الفترة المقبلة.

وكشف وحيد سعودى، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من مساء غد الأحد وحتى الثلاثاء المقبل 25/2، موضحًا أنه من المنتظر أن تسود حالة من حالات عدم الاستقرار الشديدة تؤثر على معظم محافظات ومدن الجمهورية، مما يصاحبها سقوط للأمطار الغزيرة والرعدية أحيانًا.

وأضاف "سعودى" أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ونشاطا للرياح، وسيكون ملحوظًا على محافظات ومدن شمال ووسط وجنوب الصعيد خاصة يوم الاثنين المقبل، بالإضافة إلى السواحل الشمالية والوجه البحري بالكامل والقاهرة وسيناء ومدن ومحافظات القناة.