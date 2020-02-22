القرني يشعل تويتر: نادم على مدحي لأردوغان.. والعثمانيون قتلة

22 فبراير 2020 - 09:49 ص

أعرب الداعية السعودي عائض القرني عن أسفه، لمدحه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السابق، مؤكدا أنه أرانا وجهه الحقيقي وكرهه للمملكة وولاة أمورنا.

وأضاف القرني في مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر، والذي تفاعل نعه العديد من رواد الموقع أن أردوغان تعاون مع الصهاينة، والخلافة العثمانية هي احتلال للعالم الإسلامي فهم قتلة لم ينشروا التوحيد.

وشدد القرني في حديثه أننا مع ولاة أمرنا ومع دولتنا ومع أمتنا ومع رسالتنا ولن نساوم على البيعة.

وأكد أننا لن نساوم على العقيدة و لن نساوم على طاعة ولي أمرنا،ولا نساوم على وطننا أبدًا وسوف نبقى ثابتين.

كما استعرض القرني خلال مقطع الفيديو تاريخ الرئيس التركي، وموالاته للصهاينة بفتح سفاراتهم، ومتاجرته بقضايا المسلمين، وعدائه الظاهر لبلاد الحرمين الشريفين، وقيادتها الرشيدة.

وأشار القرني إلى أن القناع الذي كان يتلبس به قد انكشف للجميع، وعلم الناس حقيقة المؤامرة التي شنها أردوغان، وأطماعه بالخلافة العثمانية المزعومة.