» مفاجأة مدوية عن علاقة إمام مسجد في لندن بمقتل الأميرة ديانا

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رأفت ماجلاد
رأفت ماجلاد
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الاميرة ديانا

ظهر "رأفت ماجلاد" - إمام مسجد بلندن - في صلاة الجمعة أمس بعد ساعات قليلة من تعرضه لحادث إرهابي من شاب كاره للإسلام .

وقال الإمام السبعيني "ماجلاد": أشعر بالأسف تجاه الشاب الذي حاول قتلي ، لكني أسامحه لأن الإسلام أمرنا بذلك .

وأضاف: لقد جاءني قبل أشهر وأخبرني أنه يريد تعلم الإسلام ، وفيما يبدو كان يفعل ذلك لكي يدخل المسجد دون إثارة الشكوك .

وتابع: بعدها بفترة فوجئت به يقوم بطعني في رقبتي ، لكني لا أستطيع الغياب عن صلاة الجمعة ولو غبت عنها لشعرت أن شيئا كبيرا ينقصني.

وأبرزت الصحف البريطانية علاقة "ماجلاد" بحادث مقتل الأميرة ديانا ، حيث أكدت أنه كان المسئول عن تغسيل جثمان دودي الفايد الذي توفي في نفس الحادث.

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