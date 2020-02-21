اقتصادي: الجنيه المصري أفضل ثانى عملة أداءً في العالم

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أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن الجنيه المصري أصبح أفضل ثاني عملة أداءً في العالم خلال عام 2019 وذلك بعد العملة الروسية.
وتابع عبده، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر بحلول عام 2030 ستكون سادس أفضل اقتصاد في العالم وفق التوقعات الدولية.
وأشار الدكتور رشاد عبده إلى أن الاكتشافات الكبيرة للغاز جعل مصر تتحول من دولة مستوردة للطاقة إلى مصدرة للطاقة، موضحا أن الاقتصاد المصري في عام 2019 حقق أفضل معدل نمو بعد الصين والهند بنسبة 5.6%.

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