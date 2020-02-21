  • السبت 22 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:18 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أزمة الجنيه تنتهي خلال 6 أشهر

اقتصادي: الجنيه المصري أفضل ثانى عملة أداءً في العالم

عمرو أديب

عمرو أديب: محمد بن راشد يصنع الأمل بالمنطقة

زيادة الاحتياطي النقدي

"بكري" يكشف: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ45 مليار دولار

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

كواليس إجراء الرئيس الأسبق لعملية جراحية خطيرة في ألمانيا

امرأة تشعل تمردا داخل الجيش الإسرائيلي

إسرائيل تنشر طواقم دبابات نسائية على حدود مصر

أرشيفية

نواب: الأمن لا يمانع عودة الجماهير للملاعب.. بشرط

أمطار على الإسكندرية

برد وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

صورة

الذهب يصدم المصريين والدولار يستقر

عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"

عبدالله رشدى: الأزهر مظلوم فى الإعلام.. وخصومه يسيطرون (حوار)

سد النهضة

نهاية فبراير.. هل يُسدل الستار على أزمة «سد النهضة»؟

بالفيديو..

كواليس إجراء الرئيس الأسبق لعملية جراحية خطيرة في ألمانيا

آخر الأخبار

الرئيس السابق محمد حسني مبارك
الرئيس السابق محمد حسني مبارك
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق مؤثر من "عمر مبارك" على صورة جده

#

تفاصيل عملية جراحية للرئيس الأسبق حسني مبارك

#

تدخل طبي عاجل لإنقاذ "مبارك"

كشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، كواليس إجراء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك  عملية جراحية في ألمانيا أثناء توليه منصب سفير مصر في ألمانيا.
وأضاف «العرابي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه عرف بالأمر قبل قدوم مبارك لألمانيا بأسبوع، وذلك عندما طلب منه السفر إلى ميونخ لتجهيز المطار والمستشفى والإقامة دون أن يعلم أنها  للرئيس مبارك.
وتابع أنه لم يكن أحد يعرف بهذا الأمر غير زوجته، وأحد أفراد السفارة الذين استعان بهم ليساعده في اتخاذ الإجراءات دون أن يخبره بالسبب الحقيقي لهذه التجهيزات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كاميروني يشهر إسلامه إثر نجاته من هجوم هاناو
» السعودية تعلق سفر مواطنيها من وإلى إيران
» بالفيديو.. نصائح مهمة لمرضى السكري.. تعرف عليها
» طبيب يزف بشرى سارة للأطفال المصابين بالسكر
» عائد من الصين يفجر مفاجأة عن الدراسة في ووهان
» مشرفة على العائدين من الصين تكشف تفاصيل انضمامها
» ترامب يعين "أردنية" مستشارة للأمن الداخلي
» الزمالك يدرس خوض قمة الدوري بـ«البدلاء»
» مفاجأة.. أمريكا تنتج علاجًا لفيروس "كورونا"
» بالفيديو.. محافظ البحيرة: 20 بطة قرض لكل شاب ليبدأ بها حياته
» سيدة تُبلغ الشرطة عن جارتها القادمة من الصين بكفر الشيخ

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:12 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة