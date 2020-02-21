الأهلي يرفض تأجيل قمة الدوري بعد خسارة السوبر

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الدوري

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الاهلى

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تأجيل مباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم الأثنين والمؤجلة من الجولة الرابعة ببطولة الدوري الممتاز.

ولم يتفق الأهلي مع مطالب الزمالك بتأجيل قمة الأثنين المقبل في الدوري الممتاز وأصر مسئولو القلعة الحمراء على إقامة اللقاء في موعده رغم أن الأبيض سيدخل مباراة القمة في الدوري_حال إقامتها_مُنتشياً بلقب السوبر المحلي ومن قبله لقب السوبر الافريقي الذى حصده يوم الجمعة الماضي أمام الترجي التونسي بالفوز عليه 3/1 في قطر.

في الوقت نفسه، رفض الزمالك إقامة القمة في موعدها حيث شن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك هجوما حادا علي عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة،وقال مرتضي منصور ، موجها حديثه لعمرو الجنايني: لو راجل يا جنايني وريني إزاي هنلعب يوم 24.

وشدد رئيس الزمالك على أن فريقه لن يلعب مباراة الأهلي في موعدها لأن الأبيض أمامه مباراتين هامتين أمام الترجي التونسي يومي 28 فبراير الجاري و6 مارس المقبل في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وهو نفس الحال بالأهلي الذى يستعد لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي يومي 29 فبراير الجاري  و7 مارس في الدور ذاته.

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