» "أنفلونزا الطيور" في مصر بسبب أعلاف صينية .. الوزارء يكشف الحقيقة

21 فبراير 2020 - 01:00 م

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الأنباء التي ترددت عن ظهور حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور بسبب أعلاف صينية مستوردة غير حقيقة .

وأشار المركز في البيان الذي أصدره أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي بدورها نفت تلك الشائعات، مؤكدة أن لا صحة لظهور أي حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور أو غيرها، لافتة إلي أن مصر خالية تماما من أي نوع من أنفلونزا الطيور.

وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للتصدي لأي فيروسات وبائية حيث تم تطعيم وتحصين الطيور ضد أي أمراض وبائية خلال الفترة الأخيرة، ولافتة إلي أن الأعلاف المستخدمة مطابقة لكافة المواصفات القياسية والمعايير الرقابية والصحية.