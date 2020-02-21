الشوباشي: كنا مربوطين في كرسي.. والرئيس فكّنا

21 فبراير 2020 - 12:41 م

أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، بالسياسة الخارجية المصرية، للرئيس عبدالفتاح السيسي ، مؤكدة أنه وضع أرضية رائعة للعلاقات المصرية الخارجية.



وقالت الشوباشي خلال حوارها ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، : "كنا مربوطين في كرسي اسمه أمريكا، 99% من أوراق الوجود، والحياة معاها، ولكن الرئيس السيسي كسر القيد".



وتابعت :" الرئيس السيسي أرسى مبدأ أن مصر ليست أقل من أي دولة لديها استقلالية الرأي والقرار، و يتوجه لعقد علاقات استراتيجية مع الدول وهو أمر جيد".

