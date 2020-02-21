مميش: الرئيس لن يترك واحد من هؤلاء

21 فبراير 2020 - 12:35 م

أشاد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، بتجربة مصر في مكافحة الفساد، قائلا:"تجربة رائدة ، الدولة بذلت مجهود كبير في مكافحة الفساد، وكان له عوائد".



وأضاف "مميش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأن منافذ الدولة كلها محكومة بدقة كبيرة، والأجهزة الرقابية تعمل ليل نهار على ضبط الفاسدين، وأي فاسد يلقى عقابه.



وتابع :" الرئيس عبد الفتاح السيسي معندهوش كبير ولا صغير، عنده فاسد، ولا مش فاسد، مفيش شبهة فساد على أحد، ويتساب حتى لو هو مين، تجربة مكافحة الفساد في مصر يجب أن تنقل للدول العربية.

