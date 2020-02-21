الموت يفجع"جورج وسوف"

21 فبراير 2020 - 11:10 ص

توفيت صباح اليوم والدة الفنان السوري جورج وسوف بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 82 عاما .

و قدم العديد من الفنانين العزاء للفنان " جورج وسوف" علي صفحاتهم الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت نانسي عجرم:" أحر التعازي للفنان جورج وسوف، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء"، حسبما نشرت "صدي البلد".

يذكر أن صلاة الجنازة ستقام علي جثمان الراحلة عصر اليوم بكنيسة مار الياس، كفرون رفقة في سوريا، كما سيتم أقامة العزاء في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والإثنين القادمين.