"لا يصلح للغناء إلا أمام هؤلاء".. تقيم قاس من محرم فؤاد لهاني شاكر

21 فبراير 2020 - 10:56 ص

أعاد رواد موقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو، من لقاء نادر للنجم الراحل محرم فؤاد، يعبر فيه عن رأيه في نقيب المهن الموسيقية.



ورد محرم فؤاد ، في الفيديو المعروض،عن تقيمه للفنان هاني شاكر ، قائلا : "أنا آرائي في النواحي دي ليها تمن كبير جدًا، وأرجو إن أنا لما أقول رأي إنه يؤخذ بيه وميبقاش مجرد كلام في الهوا".



و أضاف ،:"هاني شاكر بقوله لا تصلح إلا لغناء الأطفال"، مؤكدًا أن صوته يناسب الأطفال وأنه يكون نجما في تلك المنطقة، متابعًا: "يعمل أفلام مع الأطفال بقى،يقول للأطفال".

