البصل والطماطم بـ 2 جنيه.. تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

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متابعات - أمينة عبد العال

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الموز

البصل

البرتقال

البطاطس

اليوسفي

يقدم موقع "المصريون" متابعة لأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق، اليوم الجمعة 21 فبراير.

وشهدت الأسواق حالة من الاستقرار في الأسعار إلا أن هناك تباينا فيها علي حسب الأسواق التي تعرض فيها.

وتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 2 إلي 4.5 جنيه ، و تراوح سعر كيلو البصل ما بين 2 إلي 3 جنيه، وسجل سعر الكوسة 4 جنيهات و تراوح سعر البطاطس ما بين 2 إلي 3 جنيهات، وسجل الفلفل الرومي 5 جنيهات و الفلفل الحامي 5 جنيهات، والخيار الصوب تراوحت أسعار الكيلو ما بين 4 إلي 6 جنيهات.

أما عن أسعار الفاكهة فقد سجل كيلو الموز 10 جنيهات واليوسفي 3.5 جنيه و سجل كيلو البرتقال 4 جنيهات و الفراولة 8 جنيهات للكيلو.


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