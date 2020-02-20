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"بكري" يكشف حقيقة تخفيض سن القضاة

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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن وزير العدل المستشار عمر مروان أخبره بعدم صحة الشائعات التي تتردد عن تخفيض سن معاش القضاة لـ65 عامًا، مؤكدًا أن هذه الاخبار مجرد شائعات، وليس لها أي علاقة بالصحة.
وأوضح "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلاد"، مساء الخميس، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أخبره بأن الإجراءات تجري على قدم وساق، للإنتهاء من توصية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بحل أزمة تعين عمال التشجير.
وأشار إلى أن وزير المالية سيبحث فكرة تخلي بعض عمال التشجير عن معاش تكافل وكرامة، مقابل ضمهم إلى من يشملهم قرار رئيس الوزراء الخاص بتعين عمال التشجير.

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