اجتماع مهم في مجلس الوزراء بشأن سد النهضة

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اجتماع طارئ

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم 20 فبراير 2020 اجتماعًا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزير الموارد المائية والرى، وممثلي وزارتي الدفاع والخارجية، والمخابرات العامة.

وجاء الاجتماع بهدف استعراض نتائج اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، والتي كان آخرها الاجتماع الذي عقد يومي 12 و 13 فبراير 2020، في إطار حرص مصر على التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الدول.

وأكدت اللجنة العليا لمياه النيل على تطلع مصر للحصول على نص الاتفاق الذي يتم إعداده بالتنسيق بين الولايات المتحدة والبنك الدولي، والمقرر إرساله للدول الثلاث للنظر فيه.

كما أشادت اللجنة بالدور البناء والإيجابي، الذي تضطلع به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.


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