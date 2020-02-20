التشكيل المتوقع لـ"القطبين" فى مباراة الليلة

20 فبراير 2020 - 01:13 م

استقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على تشكيل فريقه، المقرر يخوض به مباراة السوبر الليلة أمام الزمالك على استاد محمد بن زايد بإمارة أبوظبى بالإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ فايلر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعة ومحمد هانى.

خط الوسط: عمرو السولية، اليو ديانج

خط الوسط المهاجم: حسين الشحات، أحمد الشيخ، وليد سليمان.

خط الهجوم : جونيور أجايى.

على الجانب الآخر استقر أيضا الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به المباراة.

ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خد الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافى

خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسى

خط الوسط المهاجم : أحمد سيد "زيزو" – أشرف بن شرقى – يوسف أوباما

الهجوم: مصطفى محمد.