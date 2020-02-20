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مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الصين الأسبوع المقبل

مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الصين الأسبوع المقبل

مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الصين الأسبوع المقبل

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مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الصين الأسبوع المقبل
مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الصين الأسبوع المقبل
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عبد القادر وحيد- متابعات

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الصين

مصر للطيران

الخميس المقبل

أعلنت شركة مصر للطيران استئناف رحلاتها إلى الصين، الخميس المقبل.

وبحسب بيان أصدرته  الشركة فإن رحلات الطيران ستكون بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا إلى بكين وجوانزو.

وأضافت أن تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير " القاهرة- بكين– جوانزو"،  والعودة "جوانزو- بكين- القاهرة"، وذلك اعتبارا من 27 فبراير الجاري.

وأوضحت الشركة في بيانها أنه ستتم دراسة الموقف أولا بأول لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلي المدن الصينية.

يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت في 30 يناير الماضي تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


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