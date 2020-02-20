خسائر بالمليارات لشركات الطيران العالمية بسبب كورونا

20 فبراير 2020 - 11:44 ص

كشف الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي عن خسائر فادحة لحقت بالخطوط الجوية في معظم بلدان العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف في مقال له بعنوان" لا حديث يعلو فوق كورونا"، والذي نشرته المصري اليوم أن منظمة الطيران المدنى الدولى، «إيكاو»، أكدت أن شركات الطيران العالمية تكبدت خسائر بمليارات الدولارات من جراء فيروس كورونا الجديد.

وبحسب ما نشرته منظمة الطيران المدنى الدولى فإن هذه الشركات سجلت تراجعا ما بين 4 و5 مليارات دولار.

وأضافت أن حوالى 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية المتجهة من وإلى الصين، و50 شركة طيران أخرى قلصت رحلاتها الجوية.

كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض بنسبة 80% في سعة شركات الطيران الأجنبية للمسافرين مباشرة من وإلى الصين.

وأوضح المناوي أن الحديث عن كورونا أصبح هو الأكثر حضورا، بين جميع مستويات البشر، حتى لو كان الفيروس لا يهدد بلدانهم بشكل مباشر.

كما أن الصور والفيديوهات المنتشرة عبر وسائل الإعلام التقليدية والسوشيال ميديا خلقت حالة من المعرفة والهلع في ذات الوقت، حتى لو كان الموضوع لا يقع في دائرة التأثير المباشر.