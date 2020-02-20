وصف غير متوقع من نجم هولندا لـ"صلاح"

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وصف رود خوليت، نجم الكرة الهولندية السابق أداء محمد صلاح، لاعب ليفربول بـ "الغش"، مُشيرًا إلى أن الأخير لا يبذل مقدار الجهد الذي يقوم به زملاؤه.

وقال "خوليت" خلال تصريحاته نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: "صلاح "يغش" في ليفربول، لأنه لا يعمل بجد مثل زملائه في الريدز".

وأضاف :"صلاح لا يضغط بشدة على الخصوم مثل زملائه فى ليفربول، يقوم بشيء يشبه لما يفعله ليونيل ميسى فى برشلونة".

وتابع: "صلاح هو الشخص الذى يمكنه الخداع بعض الشيء، لكنه ما زال يقوم بعمل شاق أيضًا، أنت تراه يفعل ذلك (التراجع ومساعدة زملائه دفاعيًا) لكنه يغش".


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