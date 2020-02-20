الموعد والقنوات ومعلقو "السوبر" بالإمارات

20 فبراير 2020 - 10:02 ص

ساعات قليلة وتنطلق مباراة السوبر بين قطبي الكرة المصرية ومعها تتجه أنظار ومحبى الكرة المصرية صوب ستاد محمد بن زايد الذى ستقام عليه المباراة.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي، وتذاع المباراة عبر قناة "أبوظبي الرياضية"و"أون سبورت".

ويعلق على المباراة بقناة أبوظبي الرياضية الأولى، على سعيد الكعبي، والثانية عامر عبد الله وعصام عبده، وفى أون سبورت مدحت شلبي وبلال علام وأيمن الكاشف ومحمد الكواليني.