صديق مذيع التلفزيون المصري يكشف مفاجأة عن وفاته

20 فبراير 2020 - 07:34 ص

كشف صديق الفنان والإعلامي بالتلفزيون المصري عمر نجيب بعض التفاصيل المتعلقة بوفاته وما شعر به قبل الوفاة.



وقال الإعلامي عليان حسن الذي يعمل بقناة النيل للرياضة: الصديق المحترم الفنان والمذيع عمر نجيب، قابلته من أسبوع كان خارج من الحمام متوضي وكان شكله حزين ومكسور ومطفي، سلمت عليه وبقول له مالك يا عمر مش عوايدك قال لي: معلش الحاجة والدتي توفاها الله".



وأضاف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "دلوقتي لسه صاحي لقيت خبر وفاتك يا عمر.. لم تنتظر كثيرا للقاء أمك.. الله يرحمك ويجمعك بها في الفردوس الأعلى".





وتوفي الفنان والإعلامي عمر نجيب ، أمس الأربعاء، بعد معاناته من حالة سيئة بسبب وفاة والدته .

