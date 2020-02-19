» يبلغ من العمر 80 عامًا ويتقدم للتدريس بقنا

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وزارة التعليم

الادارة التعليمية

التدريس التطوعي

استقبل الدكتور عربي أبوزيد، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأربعاء، المواطن فاروق طايع عبدالحليم غلاب.

حيث طلب المدعو فاروق طايع، البالغ من العمر 80 عاماً، من قرية المقربية بدائرة المركز، التطوع لتدريس اللغة العربية، بمدارس قريته.

ويأتي هذا طبقا لقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، المعلن بداية فبراير الجاري، والذي نص علي فتح الباب أمام الحاصلين علي المؤهلات التربوية للتطوع في التدريس بعض المواد التي بها عجز طبقا لاحتياج كل إدارة تعليمية.

ومن جانبه، أشاد مدير إدارة قوص التعليمية، بإقدام الحاج فاروق غلاب، ورغبته في التدريس رغم كبر سنه، الذي تجاوز الثمانين عاما، إلا أنه يرغب في العطاء لخدمة أهل قريته، إيمانا منه بدور التعليم في خلق أجيال صالحة لخدمة الوطن وتقدمه.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد، أن باب التطوع مفتوح لمن يرغب في العطاء من التربويين والخبرات المهنية للاستفادة منهم ودعم الخبرات التربوية بين الأجيال.

والجدير بالذكر أن الحاج فاروق طايع عبدالحليم غلاب، من مواليد قرية المقربية، شمال مركز قوص عام 1940.

وحصل  في بداية حياته علي شهادة فنية متوسطة عام 1959، أهلته للعمل وقتها كفني بشركة مصانع سكر قوص، واستطاع  خلال عمله بالتعليم العام أن يحصل علي ليسانس الآداب والتربية في اللغة العربية عام 1981.

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