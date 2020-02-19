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هاتف ذكي يمنع التقاط الصور العارية

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هاتف - أرشيفية
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تمكنت شركة هواتف يابانية من إطلاق هاتف ذكي جديد مزود بتقنية تمنع مستخدميه من التقاط صور لهم وهم عراة.

وأطلقت  شركة "تون موبيك "Tone Mobile " هاتف "تون 20يي" المزود ببرنامج لديه القدرة على اكتشاف ما يحدد أنها "صور غير لائقة"، وإذا اكتشف ذلك، فسيحصل حامل الهاتف على رسالة تفيد بعدم إمكانية التقاط الصورة، وسيتم تجاهل بيانات الصورة دون حفظها.

والهاتف منخفض التكلفة، الذي يباع بنحو 180 دولارًا أمريكيًا هو أحدث طراز للهاتف الذكي "كاكيوسو"، ويحتوي على العديد من الميزات الرائعة مثل شاشة 6.26 بوصة ونظام تشغيل 9.0 أندرويد، و 64 جيجابايت من التخزين وكاميرا ثلاثية العدسات.

ويتضمن نظام الحماية "Smartphone Protection " الذي يحمي المستخدم، ولا يسمح بحفظ صورة يعتقد أنها مخالفة للمعايير. ويعمل نظام الذكاء الاصطناعي مع كاميرا "Tone e20 "، وبمجرد التقاط الصورة، تقوم هذه الميزة بتحليل الصورة.

وتهدف الشركة اليابانية إلى حماية الأطفال والمراهقين، عبر إعطاء مزيد من الأمان للقُصّر الذين قد يتعرضون لعمليات خداع على الإنترنت، لالتقاط صور عارية لأنفسهم.

كما أن هذا النظام يتيح للوالدين ربط هواتفهم به عبر تطبيق. وإذا حاول المستخدم التقاط صورة غير لائقة، يتم إرسال تنبيه إلى هاتف الوالد الذي يحتوي على التاريخ والوقت ومعلومات (GPS ) عن المكان الذي جرت فيه محاولة الصورة وصورة مصغرة منقطة للصورة.

وتقول الشركة، إن الصورة لن يتم الاحتفاظ بها على أي خوادم أو على أي أجهزة أخرى. ويمكن لمستخدمي الهاتف البالغين تعطيل هذه الخدمة.


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