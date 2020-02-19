» المقاولون يدك شباك المصري برباعية.. ويتأهل لدور الـ8

19 فبراير 2020 - 07:05 م

حجز فريق المقاولون العرب مقعدًا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجيش الثالث بالسويس.

افتتح شكري نجيب أهداف اللقاء في الدقيقة 22، وبعد مهارة رائعة من نفس اللاعب داخل منطقة الجزاء مرر الكرة إلى محمد عصام محرزًا هدف اللقاء الثاني في الدقيقة 41، وفي الدقيقة 67 أضاف محمد عصام الهدف الثاني له والثالث في اللقاء، وأضاف الرابع اللاعب معروف يوسف في الدقيقة 93.

ويواجه المقاولون العرب نادي الاتحاد السكندري في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.