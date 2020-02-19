» خسائر بالمليارات تلحق بشركة «آبل» بسبب فيروس كورونا

أعلنت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن خسائر فادحة لعملاق صناعة الهواتف الذكية «آبل»، بسبب فيروس كورونا، حيث وصل حجم الخسائر إلى نحو 35 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وأضافت الشبكة الإخبارية، أن أسهم شركة «آبل» تراجعت بنسبة 2.6% من قميته السوقية في أمريكا اليوم الأربعاء 19 فبراير، تزامنًا مع اعتراف الشركة بأن انتشار فيروس كورونا أضر بها أكثر مما كان متوقعا.

وتابعت أن انتشار الفيروس في الصين خلال الفترة الماضية قلل من عدد الأجهزة التي يتم تصنيعها في الصين ومنها هواتف آيفون.

وأضافت أن الشركة تتوقع أن إيراداتها لن تقترب من الرقم الذي حققته في الشهر الماضي.

وأغلقت عدد من الشركات الكبرى مقراتها في الصين خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي حصد قرابة الـ2000 قتيلا في الصين بمفردها، بحسب «سي إن إن».