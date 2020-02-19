» أسطورة هولندا: محمد صلاح «غشاش» و«مخادع»

19 فبراير 2020 - 06:27 م

وصف رود خوليت أسطورة الكرة الهولندية السابق، النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني بالـ«غشاش» و«المخادع».

وتلقى ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا لعام 2019 الماضي، هزيمة على يد أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما ليلة، أمس، في ذهاب دور الـ16 من البطولة القارية، بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

وقال «خوليت» أثناء تحليله لمباراة أتلتيكو مدريد وليفربول، عبر قناة "بي إن سبورتس: "الشخص الوحيد الذي تعتقد أنه يعمل بشكل أقل من زملائه في ليفربول هو محمد صلاح، إنه يغش في بعض الأحيان".

وتابع: "إذا نظرت إلى ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، ستجد هناك فرقا، لكن صلاح هو الشخص القادر على الخداع بعض شيء، في حين أن زملائه يقومون بعمل شاق".

وتابع: "أحيانًا تراه قد يرجع إلى خلف من أجل مساندة الدفاع، لكنه لا يفعل ذلك، هو فقط يخدع لاعبي المنافس".

وواصل: "أعتقد أن كلوب يعطي تعليمات بالتراجع للخلف، ولكن مسافة 10 ياردات فقط، ثم العودة لمركزه سريعًا في الهجوم".

وأضاف: "إذا نظرنا إلى ليونيل ميسي سنجده يفعل نفس الشيء مع برشلونة، فهو يقوم بالتجول في الملعب بأكمله لخداع المنافس، هذه هي طريقته في الغش لإرهاق المدافعين".

ومن المقرر، أن تقام موقعة الإياب بين ليفربول وأتلتيكو مدريد، في الـ11 من مارس المقبل، على "آنفيلد" معقل الريدز.