  • الأربعاء 19 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رمضان صبحى

حقيقة مشادة رمضان صبحي مع «كهربا»

علاء عبدالفتاح

إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح وباقر وعلا القرضاوي

الطفلة جويرية ماهر

ولا «بيكا» ولا «شاكوش»..«فيروز الصغيرة» تنتظر من يكتشفها

الذهب

أسعار الذهب تصدم المواطنين وترتفع 13 جنيهًا

علي جمعة

من قال لزوجته «انتي طالئ» لا يقع الطلاق

ارشيفية

«نتنياهو» يجتمع بوزراء داخل مستشفى..تعرف على السر؟

محمد صلاح

هدية غير متوقعة من «صلاح» لطفل سوري

منظمة الصحة العالمية

«الصحة العالمية» تكشف عدد المصابين بـ«كورونا»في مصر

هبوط أول طائرة مدنية في مطار حلب

بعد 8 سنوات.. هبوط أول طائرة مدنية في مطار حلب

صورة

"السيسي" يوقع 4 اتفاقيات مع نظيره البيلاروسي

"السيسي" يوقع 4 اتفاقيات مع نظيره البيلاروسي

آخر الأخبار

صورة
صورة
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تعرف على قصة "شادية" مع الرئيس السيسى

#

السيسي لـ"أبو مازن": موقفنا ثابت مع القضية الفلسطينية

#

شاهد.. ماذا فعل "السيسي" مع "أردوغان" في قمة برلين؟

#

تفاصيل لقاء «السيسي» بكبار علماء مصر

السيسي

اتفاقيات

بيلا روسيا

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في القاهرة 4 اتفاقات هامة بين البلدين اليوم الأربعاء.

وتأتي الاتفاقية في إطار زيارة لوكاشينكو لمصر، وتم التوقيع على جملة من الاتفاقات والمذكرات، بينها:

1. مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة رفيعة المستوى للحوار السياسي.

2. البرنامج التنفيذي للتعليم العالي وما بعد الجامعي.

3. مذكرة تفاهم خاصة بالبنك المركزي.

4. اتفاقية للتعاون والدعم المتبادل في مجال الجمارك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «مدمنة جنس» نامت مع 130 رجلاً وتخضع للعلاج
» الصحف الإنجليزية تُحمل «صلاح» مسئولية الخسارة أمام أتليتكو
» مفاجأة.. «النقاز» ينتقل إلى هذا النادي 6 أشهر
» وفاة إعلامية شهيرة بشكل مفاجئ
» "متزوجة من مخرج وتربطها علاقة بالسندريلا".. أسرار في حياة إنعام سالوسة
» تصريحات غير متوقعة من "ترامب" عن الرئيس الصيني
» الطبلاوي يعلق على إطلاق بث قناة "مصر قرآن كريم"
» الصحة العالمية تحذر من الكمامات
» محمد منير يصدم الجميع: "غنيت فى وفاة والدتى"
» بعد منع المهرجانات.. رانيا يوسف تعلق: "بحب إللي بيرقص"
» قتل نجله والمباحث تكشف تفاصيل الجريمة الغامضة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:20 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان