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محمد منير يصدم الجميع: "غنيت فى وفاة والدتى"

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المطرب محمد منير
المطرب محمد منير
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علا خطاب

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شاهد.. انهيار محمد منير في جنازة مدير أعماله

كشف الكينج محمد منير فى لقاء له مع المؤلف عمر طاهر من خلال برنامج "ريد بول سر الكينج" الذي سيتم عرضه عبر أجزاء على "يوتيوب"، بعض الأسرار عن حياته الخاصة، لاسيما موقفه في عزاء والدته.

وقال منير، خلال اللقاء: "عند وفاة والدتى كان ينتابنى حالة من الصدمة ولكن فجأة وبدون مقدمات قمت بالغناء مع نفسى".

وأضاف محمد منير قائلاً: وكان غنائى برغم من أحزانى وهمومى ولكن بعد عدة ثوان أدركت أننى فى حالة حزن وتوقفت عن الغناء.

يذكر أن منير كان تعرض إلى صدمة أخرى برحيل مدير أعماله وزوج شقيقته محمود وذلك منذ أيام قليلة وبدا عليه علامات الحزن أثناء الدفن والعزاء.


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