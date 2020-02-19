"مرتضى" يفاجئ "الغندور" بهذا الأمر على الهواء مباشرة

19 فبراير 2020 - 12:22 م

وبَّخ مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الإعلامي خالد الغندور مقدم البرامج بقناة النادي، بشأن شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق.

وأكد "منصور" في تصريحات لـ قناة "الزمالك" أن قناة النادى هى منبر للدفاع عنه وليس هدفها الرد على أي شخص يطلق تصريحات غير مسئولة؛ لإثارة الفتن بين جماهير الناديين.

وطالب مرتضى من الإعلامي، بضرورة تجاهل مثل تلك التصريحات واعتبارها "هوا"- على حد وصفه-.

وكان شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق صرح أول أمس بأن لاعبي الزمالك يهابون مواجهة المارد الأحمر في مباريات القمة أو أي بطولة أخرى.