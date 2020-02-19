موسى: إحنا مفيش علينا كبير كله هيتحاسب

إيمان هاني
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن كواليس اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد: "الرئيس السيسي يتابع عمل لجنة استرداد الأراضي بشكل دوري منذ تشكيلها، معقبًا: "القانون يطبق على الجميع بدون استثناءات، إحنا مفيش علينا كبير كله هيتحاسب".
وتابع: "لا يوجد خيار أمام المواطنين المعتدين على أراضي الدولة سوى التصالح أو استرداد الدولة لها مصر استعادت هيبتها بعد الفوضى التي انتشرت بعد 2011".
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