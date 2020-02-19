موسى: إحنا مفيش علينا كبير كله هيتحاسب

19 فبراير 2020 - 10:20 ص

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن كواليس اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد: "الرئيس السيسي يتابع عمل لجنة استرداد الأراضي بشكل دوري منذ تشكيلها، معقبًا: "القانون يطبق على الجميع بدون استثناءات، إحنا مفيش علينا كبير كله هيتحاسب".

وتابع: "لا يوجد خيار أمام المواطنين المعتدين على أراضي الدولة سوى التصالح أو استرداد الدولة لها مصر استعادت هيبتها بعد الفوضى التي انتشرت بعد 2011".