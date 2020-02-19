"ميدو" يدعم "الجبلاية" فى هذا الأمر

19 فبراير 2020 - 10:16 ص

دعم أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، اتحاد الكرة في أزمة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز والمقرر لها الإثنين المقبل.

وكتب "ميدو" عبر "تويتر": "يعجبني جدًا شجاعة اتحاد الكرة في مواجهة الزمالك والأهلي فيما يخص قضية تأجيل مباراة القمة في الدوري".

وأضاف ميدو: "إقامة اللقاء في موعده سيكون أكبر رد على من يرددون إن الزمالك والأهلي أقوى من اتحاد الكرة، خاصة أن الاتحاد حصل على الموافقات الأمنية لإقامة اللقاء في موعده".