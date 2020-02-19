"ميدو" يدعم "الجبلاية" فى هذا الأمر

محمد عبد الحارس
دعم أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، اتحاد الكرة في أزمة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز والمقرر لها الإثنين المقبل.
وكتب "ميدو" عبر "تويتر": "يعجبني جدًا شجاعة اتحاد الكرة في مواجهة الزمالك والأهلي فيما يخص قضية تأجيل مباراة القمة في الدوري".
وأضاف ميدو: "إقامة اللقاء في موعده سيكون أكبر رد على من يرددون إن الزمالك والأهلي أقوى من اتحاد الكرة، خاصة أن الاتحاد حصل على الموافقات الأمنية لإقامة اللقاء في موعده".
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