قرارات صادمة من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي وعبد الحفيظ يبلغهم بها

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الخطيب

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - أن الكابتن سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالنادي الأهلي - اتخذ عددًا من القرارات الانضباطية بخصوص اللاعبين بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال "زكي" في برنامجه : سيد عبد الحفيظ أمر بقطع شبكة الانترنت عن اللاعبين بعد الساعة العاشرة مساءً وذلك قبل مباراة السوبر .

وأضاف: كما حذر اللاعبين من الإدلاء بأي تصريح إعلامي ، مهددًا المخالفين بغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

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