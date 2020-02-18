«ميدو» يوضح موقفه من تدريب الأهلي

18 فبراير 2020 - 07:23 م

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، عن أسباب رفضه تدريب الأهلي إذا تلقى عرضًا من مجلس إدارته لتولي قيادته في الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم الخميس، المقبل في مباراة السوبر المصري التي ستقام على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.

وقال ميدو خلال مقابلة عبر قناة "أبوظبي": "صعب أن أدرب المنافس، دائمًا أقول إن أبناء النادي لهم الأولوية في تدريب الفريق الذي لعبوا له، الأهلي فريق كبير وله تاريخ عريق ولكنه أولى بأبنائه".

واختتم: "الاحتراف موجود، يمكن فقط الراحل محمود الجوهري هو الوحيد الذي درب الزمالك، وهو حالة خاصة وواجه صعوبات وضغوطات كبيرة جدًا، وهذا نفس الحال لو فعلها حاليًا أي مدرب ينتمي لنادٍ ودرب غيره".