تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بسفير الكويت

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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سفير الكويت

مجلس الوزراء

لقاء رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد صالح الذويخ، سفير الكويت في القاهرة.

وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتنامية بين مصر والكويت، مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقاتها الثنائية مع الكويت الشقيقة، وأن الحكومة المصرية، لن تألو جهدا عن تعزيز تلك العلاقات على كل الأصعدة.

وأشار السفير الكويتي، خلال اللقاء، إلى الاستعدادات الجارية، لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي سيجري على هامشها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في مجالات التعاون المختلفة بين مصر والكويت.

كما سلم السفير لرئيس الوزراء، دعوة حضور حفل العيد الوطني للكويت، حيث وعد الدكتور مصطفى مدبولي بتلبية الدعوة.

وأعرب الذويخ، عن تطلع بلاده لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي دولة الكويت، فى الوقت الذى يجري الاتفاق عليه بين الجانبين.

ولفت السفير، إلى ارتفاع أعداد السائحين الكويتيين، بمقدار 160 ألف سائح خلال العام الماضى، فضلاً عن تواجد 22 ألف طالب كويتي، يدرسون فى مصر.


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