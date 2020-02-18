سبب صادم وراء تطليق ملك ماليزيا لملكة جمال روسيا

18 فبراير 2020 - 06:18 م

كشفت عارضة الأزياء الروسية أوكسانا فويفودينا، طليقة ملك ماليزيا السابق سلطان محمد الخامس، عن سبب انفصالهما، موضحة أن اكتشفت ما خيانة الملك ما استدعاها للانفصال في ثاني يوم من الزواج.

تصريحات " أوكسانا فويفودينا"، جاءت في حديث تلفزيوني مع القناة الأولى الروسية في موسكو.

وبعد 8 أشهر من الزواج انفصل ملك ماليزيا السابق (50 عاماً) وملكة جمال موسكو السابقة (27 عاماً) في يوليو الماضي.

وتم الطلاق بعد أسابيع فقط من ولادة ابنهما، وكان الملك قد تنازل عن العرش للزواج منها.

وتجري حاليًا معركة بينهما متعلقة بحضانة ابنها "ليون" البالغ من العمر تسعة أشهر والذي ينكر الملك الاعتراف به، وتسوية مالية.

وقالت "فويفودينا" إن "أولى صدمات زواجها كانت بعد يومين فقط من الزفاف، حين ردّت على مكالمة وردت إلى هاتف زوجها الذي كان في المرحاض حينها"، موضحة: "المكالمة كانت لمتصل اسمه "بوب" فظننت أنه أحد أصدقائه الأمريكيين وأراد تهنئتنا على العرس، وما إن ردت صُدمت بصوت امرأة تصرخ عبر الهاتف، قائلة إنها زوجته، محذرة إياها من الرد مرة أخرى على هاتف زوجها.

وذكرت: "هذه المرأة تشيكية تدعى ديانا بيترا، وعندما خرج زوجها من الحمام وسألته عما يحدث، أخذ الهاتف وذهب إلى غرفة أخرى، وعاد بعد فترة وقال إنها زوجته السابقة التي لم تعرف بزواجه مني".

وأشارت إلى أن الملك أكد لها أنها اتصلت لأمور تتعلق بمسائل مادية وممتلكات لم يتم حلها بعد، ولفتت عارضة الأزياء الروسية، إلى أن "المرأة نفسها اتصلت بوالدها لتقول له إنها ما زالت متزوجة بالملك".