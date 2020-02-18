"الديهي": الدولة تضع الصناعة على رأس أولوياتها

18 فبراير 2020 - 06:11 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية تضع الصناعة على رأس أولوياتها؛ لكونها تمثل مفرخه لفرص العمل، معقبًا: "بس يارب الناس تشتغل"، موضحًا أن قطاع الغزل والنسيج في مصر يحتاج لـ 42 ألف فرصة عمل، ومن تقدموا للعمل أقل من هذا الرقم بكثير وغير مدربين.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أننا بحاجة لعمال مهرة مدربين، وأن نعيد الصورة المبهجة للعامل المصري الذي ينفذ ويصنع منتجات تبهر العالم أجمع، مشددًا على أن الفهلوة وعمالة وثقافة الفهلوه أصبحت المسيطرة حاليًا، معقبًا: "عصر الأسطوات لازم يرجع".

وتابع، أن الدولة العثمانية نقلت العمال المصريين الماهرون قسرًا لتركيا للمشاركة في بناء الدولة التركية، وهي أكبر عملية سرقة للأسطوات المصريين، مشددًا على أن معظم العمال المصريين الماهرين في عدد من المجالات تركوا عملهم، وقاموا بشراء توك توك للعمل عليه.

وشدد، على أن الدولة المصرية جادة ومصرة على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، والعمل على حل جميع المشكلات التي تواجهها، منوهًا أنه كان هناك نحو 2000 مصنع متوقف نتيجة عدم وجود طاقة أو تمويل من قبل، وهذه المشاكل تم حلها الآن، وهذا يفتح الباب أمام الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وناشد، وسائل الإعلام بتقديم نماذج للعمال الماهرون الناجحون في أعمالهم، وأن نعيد الدراما التي تهتم بالعامل المصري وتسلط الضوء عليه، دون استنساخ للماضي.