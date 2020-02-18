موعد مباراة سوبر الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب محمد بن زايد بالإمارات مساء الخميس المقبل؛ لمتابعة السوبر بين الأهلي والزمالك، الذى من المقرر أن يكون غاية فى القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستتم إذاعتها عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة عبر قمر نايل سات التى تحمل تردد 12226 ومعدل ترميز 27500 والاستقطاب ومعدل التصحيح 3/4، إضافةً إلى إذاعتها عبر قناة "أون سبورت".

وكان الزمالك نجح في التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



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