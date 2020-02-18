الموت يفجع فجر السعيد

18 فبراير 2020 - 06:03 م

فجع الموت الإعلامية الكويتية الشهيرة، فجر السعيد، بوفاة فتاة تعرفها كانت قد طالبت متابعيها بالدعاء لها بالشفاء.

وكتبت فجر السعيد عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "ماتت البنت اللي قلتلكم عنها كانت في مستشفى مبارك بعد حدوث تسريب نتج بعد عمليه تغيير المسار وللأسف ماقدروا ينقذونها ... إنا لله وإنا اليه راجعون".

وكان كشف الجراح الفرنسي ألكسندر رولت في تصريحات لجريدة القبس الكويتية، عن تفاصيل مرض الإعلامية فجر السعيد حيث أنها تلقت العلاج الذي إستمر لحوالى 5 أشهر.

وقال إن المرض بدأ بعد 10 أيام من خضوعها لعملية تكميم وصفها بالفاشلة، موضحاً أن نتائج التحاليل والإشاعات التي طلبها أظهرت له هذا التشخيص، وتبين أن فجر السعيد تحمل جرثومة خطيرة للغاية نقلت إليها جراء خضوعها لعملية التكميم.

وانهالت تعليقات التعازي من متابعين فجر السعيد، من متابعيها داعين لها بالرحمة والمغفرة، وان يعوضها الله خيرًا عن شبابها.



ماتت البنت اللي قلتلكم عنها كانت في مستشفى مبارك ?? بعد حدوث تسريب نتج بعد عمليه تغيير المسار وللأسف ماقدروا ينقذونها ... إنا لله وإنا اليه راجعون ?? — فجر السعيد ???? (@AlsaeedFajer) February 18, 2020