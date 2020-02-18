نجم الأهلي يتوعد الزمالك في السوبر المحلي

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الزمالك

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أبدى أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة فريقه أمام الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في أبو ظبي.

وقال ديانج: "نخوض مواجهة صعبة وعلى بطولة خاصة أمام جماهير متحمسة بقوة للأهلي، وهو ما يدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا للفوز فيها وتحقيق لقب السوبر".

وأضاف ديانج: "سعيد بثقة جماهير الأهلي ومؤازرتها لي ولكل زملائي، وهذا يدفعنا للقتال من أجل تحقيق الفوز في كل مباراة".

وأتم: "نعد جماهير الأهلي هنا في الإمارات وفي كل مكان ببذل كل ما لدينا من جهد؛ للفوز على الزمالك في السوبر".

يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي وصلت إلى الإمارات مساء أمس الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك على كأس السوبر المصري مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي في الإمارات .


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