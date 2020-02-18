نصف مليار جنيه خسارة سرقة أغطية البالوعات

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متابعات- سارة أشرف

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قدم  الدكتور شريف الورداني، عضو مجلس النواب، عن دائرة السلام والنهضة، طلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، وتسببها في وفاة العديد من المواطنين سنويًا، مؤكدًا أنه طالب وزير التنمية المحلية بمواجهة هذه الكارثة، خلال إحدى الجلسات العامة بمجلس النواب، العام الماضي، ولم يقم بأي إجراء لمواجهة هذه المشكلة.

وأضاف "الورداني"، في تصريحات صحفية، أن شركة الصرف الصحي أكدت في بيان رسمي لها وجود 500 حالة سرقة سنويًا، بخسارة قدرت بنصف مليار جنيه، وراح ضحية هذه الحالات العديد من أرواح الأطفال الأبرياء في مناطق متفرقة بمحافظات مصر، مطالبًا المسئولين التنفيذيين، من المحليات والجهات الأمنية، بسرعة التحرك الفعلي لمواجهة الأزمة، ولإنقاذ أرواح الأطفال والمواطنين الأبرياء، قائلًا: "هناك حالة من عدم المرونة والهروب من المسئولية من قبل المحليات".

واقترح عضو مجلس النواب، بتركيب شبكة أسفل الغطاء بالوعات الصرف الصحي، للحد من سرقتها، بالإضافة إلى تزويد الطرق بكاميرات المراقبة.

 


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