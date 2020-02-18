بعد الطيار المفصول.. "البرنس" يكشف تهديد محمد رمضان له

فجر ناصر البرنس صاحب المطعم الشهير بإمبابة، مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بنشره فيديو على الصفحة الرسمية لمطعمه ينتقد فيه تصرفات الفنان محمد رمضان موجها له عتابا ومطالبا بحقه في واقعة حدثت في مطعمه.

قال "البرنس" كنت بالمنزل وعرفت أن الفنان محمد رمضان وصل للمطعم، فطالبت العاملين بالاهتمام به وتجهيز ترابيزه لعشرين فردا، وكعادتي مع الفنانين الذين يزورون المطعم، أرسلت ابني لالتقاط عدة صور مع رمضان.

لكننا فوجئنا بشيء غريب أنه أحضر معه عددا كبيرا من الكاميرات لتصويره، فاتصلت بمنتجه طارق نجارة وسألته: هل تصورون عملا جديدا؟ أو مشاهد من مسلسل البرنس؟

وأضاف: أنت بتهددني؟ بتصوروا الناس بالعافية؟ وتصوروا المحل دون استئذان؟ تأتي مكاني تصور كليب دون إذني وموافقتي مستغلا البراند الخاص بى، لا سأرفع دعوى قضائية وبلدي تجيب لي حقي.

وأوضح البرنس أنه قام بتفريغ كاميرات المحل لبيان ما فعله محمد رمضان، واتضح أنه يصور بالفعل فيديو كليب.

ووجه كلامه لمحمد رمضان قائلا: أنت نجم وعالي، وأنا أرفض لهجة التهديد في رد مدير أعمالك، فلا يصح يا نجم أن يهدد رجالك الناس، ويتحدثون معهم بهذه الطريقة.